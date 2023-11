Gegen Gewalt gegen Frauen

Schon ab heute gibt es in der Mensa der FH besonders bedruckte Brötchentüten. Darauf ist ein "Stiller Hilferuf" abgedruckt, also eine Abfolge von Fingerbewegungen, die Frauen in Notsituationen einsetzten können. Daneben gibt es einen QR-Code, der zu den Web-Seiten der Kooperationspartner führt. So gibt es weitere Informationen zum Aktionstag und Telefonnummern von Beratungsstellen. Gewalt gegen Frauen gibt es auch auf dem Campus, Sexismus und Machtmissbrauch finden auch an Hochschulen statt.