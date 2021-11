Orange Day in Hagen

Der Zonta-Club sorgt für die Beleuchtung in Orange und sammelt Unterschriften für eine Petition. Die fordert eine ressortübergreifende, staatliche Koordination zur konsequenten Umsetzung der Istanbul Konvention. Die Frauen vom Soroptimist Club in Hagen verteilen Infomaterial und Flyer in der Hagener Gastronomie, von häuslicher Gewalt betroffene Frauen bekommen so Anlaufstellen an die Hand. Für Aktionen sorgt auch der runde Tisch gegen häusliche Gewalt in Hagen. An sogenannten Rettungsinseln in der Fußgängerzone gibt es Infos, Aufklärung und Hilfsangebote.





Der Link zur Unterschriftenaktion: https://zonta-hagen.de/node/17621