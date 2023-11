Keine Gewalt gegen Frauen

Brötchentüten in orange, Luftballons in der gleichen Farbe und auch knallige Banner an Brücken, die aufmerksam machen sollen. Der 25. November morgen ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Aktionen dazu gibt es heute und morgen auch bei uns in der Stadt.





© Zonta-Club Hagen