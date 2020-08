Geld für Krankenhäuser

Das Geld ist in Hagen herzlich willkommen. Drei Standorte hat die gemeinnützige Katholische Krankenhaus GmbH bei uns in der Stadt. Und zwar in Altenhagen, Boele und Hohenlimburg. Zusammen bekommen sie vier Millionen Euro vom Land NRW.

Davon profitieren letztendlich auch die Patienten. Das Geld fließt unter anderem in die energetische Sanierung, in den Brandschutz, neugestaltete Badezimmer und die IT-Infrastruktur. Alle Investitionen sind dringend notwendig und stauen sich schon länger.