Geldautomat gesprengt

Insgesamt waren es wohl drei Täter. Die Polizei schickte einen Hubschrauber in die Luft. Ein Täter flüchtete mit dem Auto, zog dabei noch einen Laster und einen anderen Wagen in Mitleidenschaft. Die Polizei konnte den Mann später an der A1 kurz vor Wuppertal-Nord in einem Waldstück festnehmen. Im Auto fanden die Beamten mehrere Geldkassetten und Chemikalien. Die beiden anderen Täter konnten von der Schwerter Straße aus zu Fuß abhauen. Sie sind noch nicht gefasst