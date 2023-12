Der Geldautomat in Halden

Den alten Standort hatte die Sparkasse an Volme und Ruhr aus Sicherheitsgründen aufgegeben. Der SB-Standort war einfach zu nah an der Wohnbebauung dran. Zu groß die Gefahr für die Nachbarschaft, dass Menschen bei einer Geldautomatensprengung zu Schaden kommen.

Die Entscheidung, ihn zu schließen, fiel auch in Rücksprache mit dem Landeskriminalamt. Nun ist ein neuer Standort gefunden, nur 30 Meter weiter an der Berchumer Straße. Aktuell laufen noch Bau- und Anschlussarbeiten, bis Ende Januar kann der Geldautomat in Betrieb genommen werden.