Geldautomat in Kierspe gesprengt

Die Hagener Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen nach einer Geldautomatensprengung in Kierspe. Drei Tatverdächtige wurden nach einer rasanten Flucht im Rheinisch-Bergischen-Kreis festgenommen. Sie sollen gegen zwei Uhr in der Nacht den Geldautomaten gesprengt und dabei auch für erhebliche Schäden am Gebäude gesorgt haben. +

© Polizei MK