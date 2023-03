Geschäftsführerwechsel beim HEB

Uwe Unterseher-Herold verlässt den Unternehmensverbund Ende März. Unterseher-Herold ist seit 2019 in Hagen tätig, seit Mitte 2021 als alleiniger Geschäftsführer. In seine Amtszeit fielen mit der Corona-Pandemie, der Hochwasserkatastrophe und der Energiekrise drei einschneidende Ereignisse, die auch Auswirkungen auf die Arbeitssituation beim HEB hatten. Trotz dieser Entwicklungen ist in den letzten Jahren in die Zukunft investiert worden. Zum Beispiel wurden die Müllbehälter digitalisiert, die Technik der Müllverbrennungsanlage modernisiert und Arbeitsprozesse optimiert. Demnächst steht noch der Bau eines neuen zentralen Wertstoffhofes an. Ab April wird der Geschäftsführer der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH Monßen-Wackerbeck interimsmäßig die Unternehmensleitung übernehmen. Unterdessen läuft die Suche nach einem Nachfolger.