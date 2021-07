Gesperrte Straßen (20.07.2021)

Die Jägerstraße ist aktuell noch gesperrt, da sie unterspült ist. Auf der Osemundstraße ist der Asphalt aufgerissen, dort gibt es am Ende kein Durchkommen. Außerdem gibt es auf der Everinghauser Straße eine kleinere Sperrstelle. Auch einige Brücken sind aktuell noch nicht befahrbar: Dazu gehören die Brücken in der Rehbecke und der Hasselstraße. Die Brücke Lücköge ist zwar in Ordnung – die kleinere Brücke zu einer Zufahrtsstraße dahinter ist aber eingestürzt.

Stand vom 20.07.2021, 12.30 Uhr.