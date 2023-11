Glasfaser für Hagen

Westconnect plant ein flächendeckenden Glasfasernetz für schnelles Internet mit 1.000 Megabit pro Sekunde. Bis Ende März nächsten Jahres können sich Privathaushalte und Unternehmen einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern, danach würde er etwa 1500 Euro kosten.

Ende des Monats gibt es eine große Infoveranstaltung, die findet am 30. November ab 19 Uhr in den Räumen der SIHK an der Bahnhofsstraße statt. Interessierte Leute können aber auch persönliche Beratungstermine vereinbaren oder das Internet nutzen.





Rufnummer: 0651 812 2108





Internet: ww.eon-highspeed.com/hagen