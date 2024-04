Mehr schnelles Internet in Hagen

Den Ausbau des schnellen Internet-Netzes übernimmt die Firma Westconnect. Damit soll in Ecken in Hagen, in denen die Abkürzung "www" noch für "weltweites Warten" steht, endlich schneller gesurft werden können. Nämlich mit 1.000 Megabit pro Sekunde.

Voraussetzungen für schnelles Internet

Für das Surfen mit Highspeed sind zwei Komponenten nötig: Der Glasfaserhausanschluss und ein entsprechender Vertrag. Beides können sich Firmen und Privatleute in den genannten Stadtteilen noch bis Ende Juni zum Teil kostenlos sichern.

Infoveranstaltungen in der Stadthalle

In der Stadthalle finden mehrere Infoveranstaltungen statt. Heute (02.04.2024) können sich Bürgerinnen und Bürger aus Eilpe-Süd, Halden und Fley über den Glasfaserausbau informieren. Am 11.04.2024 gibt es eine Infoveranstaltung für alle, die im Hagener Süden wohnen. Los geht es jeweils um 19 Uhr.

Individuelle Beratung am Telefon

Wer an den Terminen nicht teilnehmen kann, kann sich über EON auch individuell beraten lassen. Unter der 0651/ 812 2108 können Beratungstermine vereinbart werden.