Glasfaser in Hagen

In Sachen Glasfaser gibt es auch bei der Hagener Verbraucherzentrale wichtige Infos. Die nutzt den Weltverbrauchertag heute, um interessierten Leuten alle Fragen rund um Glasfaserverträge, Haustürgeschäfte und Tarife zu beantworten. Das geht per Telefon, die Leute können aber auch persönlich in der Beratungsstelle im Volkspark vorbei kommen.

