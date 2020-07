Damit Wassersportler den Harkort- und Hengsteysee weiterhin nutzen können, wird die Wasserpest alle zwei bis drei Wochen mit einem Boot gemäht. Dafür gibt es jetzt Unterstützung von einem GPS-Fahrassistenten. Dieser berechnet einen automatischen Fahrweg für das Gebiet, das gemäht werden soll. So kann die Wasserpest Zentimeter genau gemäht werden. Das ist eine enorme Erleichterung, weiß Thomas Brinkmann vom Ruhverband.

Der neue GPS-Fahrassistent wurde seit zwei Jahren von Mitgliedern des Yachtclubs Harkortsee entwickelt. Er ist in dieser Form einmalig und hat bereits das Interesse von anderen Städten geweckt. So möchte man ihn beispielsweise auch in Essen am Baldeneysee nutzen.