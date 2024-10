Grabungen in der Blätterhöhle und au´f dem Kausberg

Für Archäologen ist Hagen ein spannendes Pflaster. An gleich zwei Stellen im Stadtgebiet laufen Grabungen: An der Blätterhöhle in Holthausen und auf dem Kaisberg in Vorhalle. Dabei geht es zum einen um die Menschengeschichte, zum anderen um den Steinkohlebergbau.

© Michael Baales