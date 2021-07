Große Spende für den Tierschutzverein

Die Spenden kamen aus verschiedenen Städten. Darunter auch Spezialfutter für Tiere. Beim Ausladen wurden die Tierschützer von Pfadfinder aus dem Raum Münster unterstützt – die in Hagen am Wochenende Hilfe bei den Aufräumarbeiten leisteten. In den vergangenen Tagen hatte der Hagener Tierschutzverein einige betroffene Menschen mit Soforthilfen unterstützt – in dieser Woche können sich weitere Menschen beim Verein melden die Hilfe benötigen. Auch die Behandlung von verletzten Tieren von in Not geratenen Menschen unterstützt der Tierschutzverein. Eine Sprecherin sagt: „Scheuen sie sich nicht, uns anzusprechen.“