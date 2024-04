Großeinsatz: Schwerer Unfall am Loxbaum

Es war ein klassischer Abbiege-Unfall. Eine 25-jährige Seat-Fahrerin wollte nach links in die Knippschildstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Fiat. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt sechs Personen in den voll besetzten Autos wurden verletzt. Darunter war auch ein neun Jahre altes Kind. Wegen der hohen Verletzenzahl rückte die Hagener Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus und brachte die Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser. Die Kreuzung am Loxbaum musste wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der beschädigten Fahrzeuge einige Zeit lang gesperrt werden. Auch mehrere Busse mussten umgeleitet werden.