Großer Drogenfund in Eckesey

Der Hagener Polizei ist am Montag ein großer Schlag gegen die Drogen-Kriminalität gelungen. In einer Wohnung in Eckesey wurden mehr als ein Kilo Marihuana, fast ein Kilo Chrystal Meth und über 200 Gramm Kokain gefunden.

© Polizei Hagen