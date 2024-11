Grundsteinlegung für das neue Gebäude für die Grundschule Goldberg

Heute, am 8.11. 2024, wurde der Grundstein für das neue Gebäude der Grundschule Goldberg gelegt. Das ist wichtig, da die Schule sich das jetzige Gebäude mit der Gustav-Heinemann Schule teilt und den Platz dringend braucht. 10 Millionen Euro soll das Ganze kosten, 2026 soll es fertig werden. Das Gebäude ist in die Höhe gedacht und so konzipiert, dass trotzdem viel Platz für den Schulhof bleibt. Außerdem sollen Räume und Ausstattung modern geplant werden.

