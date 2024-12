Grundsteuer B

Für Gewerbeimmobilien etwa muß künftig in der Regel deutlich weniger bezahlt werden als bisher. Dadurch bekommen Städte und Gemeinden auch weniger Einnahmen. Um nicht riesige Löcher in die ohnehin oft klammen Haushalte zu reißen, muß es Kompensationen geben - eben die Erhöhung des Hebesatzes. Für manche Hausbesitzer und in der Folge auch Mieter wird es dadurch deutlich teurer - allerdings nicht verursacht durch die Stadt, sondern durch das Urteil, das die neue Regelung vorschreibt. Da noch zahlreiche Einsprüche dagegen offen sind und längst noch nicht klar ist, wie sich alles entwickelt, hat sich der Rat die Tür offen gehalten, bis zum 30.6.2025 unter Umständen rückwirkend noch einmal neu über den Hebesatz zu entscheiden.