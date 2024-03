Guide Michelin: Diese Restaurants sind in NRW ausgezeichnet

(dpa) - Tränen, Jubel und sprachlose Küchenchefs: In Hamburg sind am Dienstag die neuen Michelin-Sterne an herausragende Restaurants verliehen worden. Und obwohl auch die Gastro-Branche mit Fachkräftemangel, steigenden Einkaufspreisen, Inflation und höheren Energiekosten zu kämpfen hat, gibt es in Deutschland so viele Sterne-Restaurants wie nie zuvor. Insgesamt 340 Betriebe können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers "Guide MICHELIN" schmücken. Das geht aus dem 468-seitigen Restaurantführer hervor, der am Dienstagabend in Hamburg vorgestellt worden ist und Anfang Mai erscheinen soll.

© Christoper Busch/ES:SENZ © Christoper Busch/ES:SENZ

Guide MICHELIN: So viele Restaurants kommen aus NRW

Die Menge an herausragenden Restaurants hat auch den Direktor des "Guide MICHELIN" für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, überrascht. "Wir sind selbst erstaunt über den neuen Rekord. Es gab noch nie so viele Sterne in Deutschland - gerade in Anbetracht der Situation nicht." Zehn Restaurants dürfen 2024 die höchste Michelin-Auszeichnung tragen und sich mit drei Sternen schmücken.

In Nordrhein-Westfalen gibt es dem neuen Katalog zufolge kein Drei-Sterne-Restaurant, dafür aber drei Zwei-Sterne-Restaurants. Das Vendóme aus Bergisch Gladbach, das Ox & Klee aus Köln und das Couer D'Artichaut aus Münster.

Knapp 50 Ein-Sterne-Restaurants

Hinzu kommen 49 Ein-Sterne-Läden, die sich auf das gesamte Bundesland verteilen. Die meisten gastronomischen Standorte mit einem Stern kommen aus Köln (11), danach folgen Düsseldorf (9) und Essen (3) In dieser Karte findet ihr alle Ein-Sterne-Restaurants aus Nordrhein-Westfalen auf einen Blick.

Und hier noch einmal die Liste, aufgeteilt nach Städten: