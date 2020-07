Haft und Entzug

Ein Mann aus Hagen muss erst in den Entzug und dann in den Knast. Der 33-Jährige wurde vom Landgericht wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Das bedeutet sieben Jahre und sechs Monate Haft, außerdem muss er wegen seiner Drogensucht in eine Entzugsanstalt.