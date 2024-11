Haftstrafe für Hagener

Hagener wegen räuberischer Erpressung verurteilt

Im März sollen die Männer dem Opfer in Hagen ein 15cm langes Messer an den Bauch und eine geladene Schreckschusspistole an den Kopf gehalten haben. 10.000 Euro haben sie damit offenbar erbeutet und noch am Tatort untereinander aufgeteilt. Jetzt wurde der Hagener wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Genauso auch einer der Täter aus Schalksmühle. Der Dritte aus Lüdenscheid wurde zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, es kann noch Revision beantragt werden.