Hagen feiert Karneval

Der Rosenmontag in Hagen hat offenbar mehr Wetterglück als der Rosensonntag in Boele. Der Umzug in Boele musste sturmbedingt abgesagt werden. "Die Sicherheit von Euch und den Zugteilnehmern geht vor", heißt es in der Stellungnahme der Loßröcke.