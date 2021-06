Hagen geht ein LED-Licht auf

Ziel ist es, insgesamt 2.904 Lampen auszutauschen. Hierbei werden herkömmliche Leuchten durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Durch diesen Schritt können knapp 60 Prozent Energie eingespart werden. Das Vorhaben wird vom Land NRW gefördert. In den vergangenen zehn Jahren wurden bereits Lampen in Wohn- und Sammelstraßen modernisiert. Jetzt nimmt sich das beauftragte Unternehmen die Hauptstraßen in der Stadt vor.