Hagen kann Marketing

Ausgezeichnet werden konnte man, getreu dem Motto "High Five", in fünf Kategorien:

Relaunch

Sauerlandität

Engaging A-Z

Mobilität

Emotional Drivers

Gleich drei Mal geht der Sieg dieses Jahr nach Hagen. In der Kategorie "Relaunch" geht der Sieg an die Stadthalle Hagen. VfL Eintracht Hagen räumt für seine Jugendarbeit in der Kategorie "Engaging A-Z" ab und der Sieg in der Kategorie "Emotional Drivers" geht an die Maskottchen-Spezialisten von Best Motivation.

In der Kategorie "Sauerlandität" hat Vente Holz und in der Kategorie "Mobilität" Morpheus gewonnen.

Der Südwestfälische Marketing Preis wird seit 1993 vom Marketing Club Südwestfalen vergeben. Die Konzeptänderung dieses Jahr begründet der Club mit den Veränderung in der Marketing-Welt.