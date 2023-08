Hagen sammelt Spenden für SMA-Kind

Abdullah leidet an der Spinaler Muskelatrophie. Die seltene Erbkrankheit führt unbehandelt in der Regel zum frühzeitigen Tod. Mit dem Medikament Zolgensma® kann die Krankheit jedoch behandelt werden. Abdullahs Problem: In der Türkei muss das etwa 1,7 Millionen Euro teure Medikament selbst bezahlt werden. Dieses Geld versucht jetzt unter anderem die Hagener Fotografin Beba Ilic zu sammeln.





Sie hat - unter anderem mit Radio Hagen Praktikant Furkan Kaya - eine Verlosung auf die Beine gestellt. Auf Instagram wird für Abdullah ein handsigniertes Bayern Trikot von Matthhijs de Ligt und ein Paar Torwarthandschuhe von Loris Karius verlost. Infos gibt es hier.