Hagen und die Kommunalwahl

Man kann seine eigene Meinung zu 29 Thesen einordnen und dann mit den Parteien vergleichen. Es geht zum Beispiel um die Mobilitätswende und den Klimaschutz, die Gewerbesteuer und die Förderung mittelständischer Unternehmen und vor allem um die Förderung und die Einbindung junger Leute.

Der Jugendring ist der Dachverband aller Jugendverbände und legt bei den Thesen natürlich einen Schwerpunkt auf die Lebenswelten junger Menschen. Es geht auch darum, die Stadt Hagen für sie attraktiver zu machen.

https://hagen.waehlt.nrw/