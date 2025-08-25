Navigation

Hagen und die Kommunalwahl

Veröffentlicht: Montag, 25.08.2025 11:50

Zur Kommunalwahl Mitte September gibt es auch eine Art Wahlomat für Hagen. Der nennt sich Kommunalomat und wurde vom Jugendring Hagen erstellt. Unter hagen.wählt.nrw gibt es eine Orientierungshilfe, denn nicht alle zur Wahl stehenden Parteien haben teilgenommen.

© Westfunk

Man kann seine eigene Meinung zu 29 Thesen einordnen und dann mit den Parteien vergleichen. Es geht zum Beispiel um die Mobilitätswende und den Klimaschutz, die Gewerbesteuer und die Förderung mittelständischer Unternehmen und vor allem um die Förderung und die Einbindung junger Leute.

Der Jugendring ist der Dachverband aller Jugendverbände und legt bei den Thesen natürlich einen Schwerpunkt auf die Lebenswelten junger Menschen. Es geht auch darum, die Stadt Hagen für sie attraktiver zu machen.

https://hagen.waehlt.nrw/

Weitere Meldungen

Wahlkompass Ruhrparlament

Lokalnachrichten Bei der Kommunalwahl Mitte September wird das Ruhrparlament neu gewählt. Für Unentschlossene gibt es vom Regionalverband Ruhr eine Entscheidungshilfe.

WAHLKAMPF

Friedel Hiersenkötter Habt ihr sie schon alle auswendig gelernt? Die ganzen Hohlkammer-Doppelplakate! So nennt sich der letzte Schrei im Straßen-Wahlkampf...kann man bequem um ne Laterne klappen...

Sommerfest der FDP

Lokalnachrichten Die Hagener FDP hat am Freitag ihr Sommerfest gefeiert.

skyline