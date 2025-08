Sommerfest der FDP

Katja Graf ist Kreisvorsitzende in Hagen und Oberbürgermeisterkandidatin. Sie will die Liberalen nach dem ernüchternden Ergebnis der letzten Bundestagswahl wieder nach vorne bringen. Für sie ist klar: Die FDP ist in den Köpfen der Menschen falsch präsent.

Ihr Wahlmotto ist "Hagen kann mehr!". Auf die Frage was genau Hagen mehr kann, antwortet sie "alles". Vor allem in Sachen Digitalisierung kann noch einiges getan und die Verwaltung effizienter gestaltet werden.

Jobs sollen, trotz dem geringeren Arbeitsaufwand bei ausgebauter Digitalisierung, nicht gestrichen werden. Die Arbeitskraft könne viel mehr an anderen Stellen eingesetzt werden. Man könnte die Sachen anpacken, die in den letzten Jahren "liegen geblieben sind", so Graf.

Auch das Thema Bildung hat sie sich auf die Fahne geschrieben. Gerechte Bildungschancen seien nicht verhandelbar. Vor allem in Sachen KiTa- und OGS-Plätze gibt es noch Luft nach oben.

