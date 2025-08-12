Wahlkompass Ruhrparlament

Der Wahlkompass zur Wahl des Ruhrparlaments ist eine Entscheidungs- und Orientierungshilfe für Wählerinnen und Wähler. Er funktioniert ähnlich wie der Wahl-O-Mat, bietet aber mehr Abstufungen was Zustimmung oder Ablehnung betrifft. Man gibt zu 30 Themen seine Haltung an und erfährt so, mit welchen der 17 Parteien und Wählergruppen man wie stark übereinstimmt. Auch Begründungen können nachgelesen werden.

Der Wahlkompass wurde von der Uni Münster in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen Kieskompas entwickelt.

Hier geht es direkt zum Wahlkompass.