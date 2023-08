Hagen.City Guthaben startet

Das Projekt funktioniert wie eine Geschenkarte ist aber nicht auf einen Laden beschränkt. Kaufen kann man das Guthaben online, über eine App oder in der Mittelstraße kaufen. Das Konzept ist eine Idee aus Ahaus. In Hagen gibt es erst einmal nur das Guthaben. Wenn das Projekt guten Zulauf bekommt, soll es auch noch unter anderem mit digitalen Speisekarten und direkter Bezahlung in Restaurants ausgebaut werden.