Hagener Realschule mit Hakenkreuzen beschmiert

Am Samstagmorgen haben Unbekannte die Hakenkreuze an die Fassade, die Verglasung und den Boden vor dem Schulgebäude geschmiert. Sie benutzten dafür weiße und schwarze Farbe. Ergänzt wurden die verbotenen Symbole von antisemitischen und fremdenfeindlichen Schriftzügen. Wer am Samstagmorgen etwas verdächtiges rund um die Schule in der Kapellenstraße gesehen hat, soll sich umgehend bei der Polizei melden. Die Rufnummer ist die: 02331-986 2066.