Hagener Schulen und Kitas

Ab heute bleiben fast alle Hagener Schüler zu Hause. In der ersten Woche nach den Osterferien gibt es Distanzunterricht, zumindest für eine Woche. So hat es das NRW-Schulministerium entschieden. Nur die Abschlussklassen werden vor Ort betreut.





Die Kitas in Hagen bleiben im eingeschränkten Betrieb. Das hat der Krisenstab so beschlossen. Ab heute sind die Einrichtungen weiterhin grundsätzlich geöffnet. Die Stadt appelliert aber an Eltern, ihre Kinder – wenn möglich – selbst zu betreuen.