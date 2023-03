Hagener Wassersportler hoffen auf Erweiterung des Seeparkprojekts

Trotz Kritik am Seepark, dass die Wasserfläche nicht mitgedacht werde, sind die IG Hengsteysee und der Wassersport-Verbund entlang der Ruhr "Stadt.Land.Ruhr" froh, dass an dem See überhaupt etwas passiert - auch vor dem Hintergrund, dass der Hengsteysee viel zu oft nur als technisches Gewässer abgetan werde. Es sei erfreulich, dass das Seepark-Projekt durch die nicht fließenden Gelder aus dem Fördertopf zur Anpassung der Städte an den Klimawandel nach Aussage von Oberbürgermeister Schulz nicht gefährdet scheint. Die Wassersportler stören sich vor allem daran, dass die zunehmend gefährdete Befahrbarkeit des Sees durch Sportboote bei den Seeparkplänen keine Rolle spielt.