Navigation

Hamas-Zivilschutz: Fünf Tote bei Angriff in Chan Junis

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 20:50

Nach dem Beginn von Luftangriffen im Gazastreifen meldet der Hamas-Zivilschutz fünf Tote im Süden des Küstenstreifens, darunter Kinder. Die israelische Armee prüft den Vorfall.

Nahostkonflikt - Grabungsarbeiten in Chan Junis
© Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Luftangriffe im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes fünf Menschen getötet worden. Ein Sprecher sagte, darunter seien auch Kinder. In der Stadt Chan Junis im Süden des Küstenstreifens sei ein Fahrzeug gezielt angegriffen worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. 

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte nach einem Angriff auf israelische Soldaten im Gazastreifen Gegenangriffe angeordnet. Die islamistische Terrororganisation Hamas teilte mit, sie sei nicht für den Angriff verantwortlich. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

© dpa-infocom, dpa:251028-930-220364/2

Weitere Meldungen

Israel startet neue Gaza-Angriffe nach Attacke auf Soldaten

Politik Mit neuen Luftschlägen reagiert Israel auf einen Angriff auf Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln.

Nahostkonflikt - Gaza-Stadt

Hegseth: 14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik

Politik Das US-Militär greift seit Wochen angeblich mit Drogen beladene Boote an - Dutzende Menschen sollen dabei getötet worden sein.

Pentagon-Chef Pete Hegseth

Nach Eroberung sudanesischer Großstadt fliehen Zehntausende

Politik Flüchtende aus Al-Faschir berichten von Gewalt und Misshandlungen. Im Lager Tawila fehlt es an Wasser, Essen und Hygiene – Krankheiten breiten sich aus.

Flüchtlinge aus dem Sudan
skyline