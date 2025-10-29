Navigation

Russland meldet erneut Abschuss von Drohnen aus der Ukraine

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 07:54

Erneut berichtet Russland von zahlreichen abgefangenen Drohnen aus der Ukraine. Am Abend war offenbar ein Treibstofflager getroffen worden.

Moskau (dpa) - Die russische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut zahlreiche ukrainische Drohnen abgewehrt. Über verschiedenen russischen Regionen seien insgesamt 100 Drohnen abgefangen und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium laut Nachrichtenagentur Tass mit. Sechs Drohnen seien in der Region der russischen Hauptstadt abgewehrt worden, darunter vier mit Ziel Moskau.

Ebenso seien unter anderem in der Region Brjansk 46, in der Region Belgorod 8 und der Region Krasnodar 7 abgefangen worden. Solche Informationen sind nicht unabhängig überprüfbar, sie lassen aber Rückschlüsse auf den Umfang eines Angriffs zu.

Brand auf der Halbinsel Krim

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim geriet nach örtlichen Behördenangaben ein Treibstoffdepot in Brand, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete. Telegramkanäle nannten auch eine Kunststofffabrik in Budjonnowsk in Südrussland als Ziel.

Bereits am Dienstag hatte Russland eigenen Angaben zufolge einen großangelegten ukrainischen Drohnenangriff abgewehrt. Am Abend war in der russischen Region Uljanowsk an der Wolga Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. 

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg. Mit ihren weitreichenden Drohnenangriffen versucht die Ukraine, den Krieg ins Land des Angreifers zurückzutragen. Dabei gibt es oft Treffer in Treibstoffdepots und Ölraffinerien.

