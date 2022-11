Handball und harzen

Über das Harzen im Handball wird heute in Hohenlimburg diskutiert. Das Servicezentrum Sport hat die handballspielenden Vereine zum Termin um 17 Uhr in den Ratssaal geladen. Mit dem Harzen verbessern Handballer die Griffigkeit der Bälle, hinterlassen aber auch hartnäckige Spuren auf dem Hallenboden, an Türklinken und Treppengeländern.

