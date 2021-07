Handballcamp für Flutopfer

Das Handballcamp startet am Dienstag und wird von Ex-Handball-Nationalspieler Mark Dragunski geleitet. Mitmachen können Kinder von 8 bis 14 Jahren. Die Teilnahme ist für Hochwasser-Opfer aus dem Hagener Süden sowie aus Halver und Schalksmühle kostenlos. Essen und Trinken gibt es kostenlos vor Ort. Die Anreise zum Camp sollten Eltern aber selbstständig organisieren. Eine Anmeldung zum Handballcamp ist bis Montagabend um 18 Uhr möglich. Die Anmeldungen nimmt Mark Schür per Mail m.schuer@sgsh.de oder per WhatsApp unter 0151-40800343 entgegen.