Handballer können planen

Gewünscht ist auch, dass alle Spiele mit Publikum stattfinden können, sofern es coronatechnisch möglich ist und entsprechende Hygienekonzepte vorliegen. Wichtige Eckdaten für den VfL Eintracht und TuS Volmetal. 72 Mannschaften gehen in vier Staffeln an den Start. Das bedeutet auch: Die Hagener Teams haben zwei Gegner mehr als bislang. Zwei der vier Staffelsieger steigen auf. Der regulären Saison folgt also eine Relegation. Die letzten vier jeder Staffel steigen ab.

Der VfL Eintracht sagt dazu: Wir sind heiß und freuen uns auf viele neue Gegner. Der TuS Volmetal sieht's etwas kritischer. Handball-Abteilungsleiter Andre Blümel sieht eine lange Saison und enge Taktung der Spiele. Man habe keine Vollprofis, deshalb könne zum Beispiel schlecht unter der Woche eine weite Auswärtsfahrt eingelegt werden. Zur Staffeleinteilung sagte er allerding: Sehr interessant, neue Hallen, neue Vereine.