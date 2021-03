Handel will öffnen

Daran beteiligt sind zum Beispielm auch Galeria Kaufhof, Saturn, Deichmann und C&A. Sie sagen: Verödete Fußgängerzonen mit leerstehenden Läden, geschlossenen Restaurants und verriegelten Theatern kann niemand wollen.

Die Schließung der Geschäfte im monatelangen Lockdown bringe viele vorher erfolgreiche Unternehmen in eine ernste Notlage. Das bedrohe hunderttausende Arbeitsplätze in den Innenstädten. Eine Öffnung der Läden sei schon in der nächsten Woche möglich, die Unternehmen erwarten von der Politik ein Konzept, wie Leben mit Corona möglich ist.