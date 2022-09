Handwerk sucht Nachwuchs

Die Handwerksbetriebe in Hagen haben für junge Leute immer eine offene Tür. Im Moment läuft eine bundesweite Kampagne, die junge Leute für eine handwerkliche Ausbildung begeistern will. Auch die Handwerker bei uns in der Stadt nehmen noch Auszubildende an. Chancen gibt es in allen Bereichen, das Handwerk ist breit aufgestellt.

