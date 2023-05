HEB hilft beim Ausbau des Mobilfunkempfang

Die Messboxen werden in den HEB-Fahrzeugen ganz einfach an die Steckdose geschlossen. Die Fahrzeuge sollen mit den Boxen zwölf Monate durch Hagen fahren und dabei aufzeichnen wie gut oder schlecht der Mobilfunkempfang in den verschiedenen Stadtteilen ist. Am Ende werden die gesammelten Daten auf einen Stadtplan übertragen. Dieser soll den Netzbetreibern zeigen wo es Verbesserungsbedarf in Sachen Mobilfunkempfang gibt. Ziel ist ein flächendeckender Mobilfunkempfang in ganz Hagen.