Heimat-Preis 2022

Es werden drei Preise mit je 15.000 Euro vergeben. Das Geld muss in das ausgezeichnete Engagement fließen. Man kann sich selbst oder andere vorschlagen. Die möglichen Gewinnerinnen und Gewinner müssen nicht zwingend in Hagen angesiedelt sein. Der Heimat-Preis wird in diesem Jahr zum vierten Mal vergeben. Vorschläge kann man bis zum 30. September formlos bei der Stadt einreichen.

Kontakt: Stadt Hagen, Fachbereich des Oberbürgermeisters, Peter Mook, Rathausstraße 11, 58095 Hagen; E-Mail: peter.mook@stadt-hagen.de