Heute ist Weiberfachtnacht

Die Umzüge Sonntag in Boele und Montag in der Stadtmitte sind zwar abgesagt und auch größere Spektakel wie den Fummellauf und den Bühnenball wird es nicht geben. Trotzdem ist für Sonntag eine Veranstaltung im kleinen Kreis auf dem Boeler Markplatz geplant, Rosenmontag will eine Delegation des Festkomitees durch die Innenstadt ziehen.

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz beginnt heute die Karnevals-Kirmes. Die Schausteller haben die letzten Tage Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut und hoffen auf viele Gäste und stabiles Wetter. Alles natürlich gemäß der Corona-Regeln.