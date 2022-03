Hilfe bei der Integration

Bewerberinnen und Bewerber müssen die deutsche sowie die russische oder ukrainische Sprache auf B2-Niveau beherrschen. Außerdem wird eine gültige Arbeitserlaubnis und ein erweitertes Führungszeugnis ohne Eintrag vorausgesetzt. Die künftigen Dolmetscherinnen und Dolmetscher müssen an einer Schulung teilnehmen, bevor sie mit der Arbeit beginnen. Gezahlt werden 15 Euro pro angefangene Stunde. Wer Interesse hat, kann sich unter der Nummer 02331 207-3851 oder per Mail an robin.palm@stadt-hagen.de melden.