Hilfe für Obdachlose

Der Verein Unsichtbar bittet in kühlen Nächten um Unterstützung. Der Verein hilft Menschen, die auf der Straße leben. Es gibt ganz praktische Unterstützung in Form von Lebensmitteln, warmer Kleidung oder Schlafsäcken. Unsichtbar kommt zwar aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, ist aber auch in Hagen aktiv und bittet um Aufmerksamkeit.