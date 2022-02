Hilfe in Pandemiezeiten

Die aktuelle Situation schlägt weiterhin vielen Menschen auf die Psyche. Wer mit der Ausnahmesituation an Schulen zu kämpfen hat, kann sich bei der Schulpsychologischen Beratungsstelle von Fachkräften helfen lassen. Die vier Prinzipien sind dabei Freiwilligkeit, freier Zugang, Schweigepflicht und Neutralität. Außerdem bietet man Fortbildungen an und erarbeitet mit den Schulen Schutzkonzepte oder Präventionsangebote. Die Schulpsychologische Beratungsstelle ist ein Angebot der Stadt Hagen und des Landes NRW. Die Adresse ist der Märkische Ring 101. Interessierte können die Beratungsstelle unter der Nummer 02331 207-3909 oder per Mail an schulpsychologie@stadt-hagen.de erreichen.