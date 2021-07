Historische Taschenuhr

Die Uhr gehörte einem Soldaten, dessen Leiche vor dem Bunker in der Körnerstraße gefunden wurde. Er wurde ein halbes Jahr vorher durch einen britischen Luftangriff getötet. Die Uhr blieb in diesem Moment stehen – und zwar am 15. März um 20:32 Uhr. Sie ist sichtlich beschädigt – das Deckglas und der Sekundenzeiger fehlen. Die Geschichte hinter der Uhr wurde erst 75 Jahre später entdeckt. Das historische Stück kam erstmal in die Vermisstenakte. Die Identität des Soldaten konnte bis heute nicht geklärt werden. Die Taschenuhr ist nun im Besitz der Stadt und wird ab kommendem Jahr im Stadtmuseum Hagen ausgestellt.