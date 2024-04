Brückenschäden: Ebene 2 wird für LKW gesperrt

Risse im Beton der Brücke

Am Eckeseyer Brückenende gibt es mehrere Risse im Beton. Bei der letzten Brückenprüfung wurde festgestellt. dass sie sich vergrößert haben. Deshalb muss jetzt umgehend gehandelt werden. Die Brücke wird für LKW und alle Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gesperrt. Hinweisschilder sollen auf die Sperrung aufmerksam machen.

Lange Umleitung & Kontrollen

Die Umleitung führt in Fahrrichtung Eckesey einfach unter der Brücke her. In Fahrtrichtung Innenstadt muss allerdings ein Bogen über die Bahnhofshinterfahrung und den Bergischen Ring gemacht werden. In den nächsten Monaten wird der Schaden genau beobachtet. Sollte er sich weiter verschlimmern, müssen ggf. weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Die "Ebene 2" aus der Vogelperspektive. Die Schäden wurden am Eckeseyer Brückenende festgestellt. In diesem Bereich teilt sich die Brücke in zwei separate Fahrspuren. © WBH

Sanierungsarbeiten in Eilpe

Während in Altenhagen akute Brückenschäden festgestellt wurden, werden sie in Eilpe aktuell behoben. Am Mittwoch (10.04.24) hat der Landesbetrieb Straßen NRW damit begonnen, die Hochbrücke in Eilpe zu reparieren. Die Infos dazu gibt es hier.