Hochwasserschäden melden

Das können zum Beispiel zerstörte Ufermauern oder unterspülte Böschungen sein. In solchen Fällen handelt es sich häufig um baugenehmigungspflichtige Anlagen. Deshalb bittet die Untere Wasserbehörde der Stadt Hagen darum, entsprechende Schäden per Mail einzureichen. In der Nachricht sollte der Schaden beschrieben werden. Außerdem sollte sie eine Telefonnummer der Person beinhalten, die den Schaden meldet.

Kontakt: umweltschaden@stadt-hagen.de