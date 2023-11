Hoffnung für die "Mein Real"-Filiale in Haspe

Ende September hatte die Real GmbH ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung angemeldet. Das stellte auch die Zukunft des Hasper "Mein Real"-Marktes in Frage. Nachdem Bekanntwerden des Insolvenzverfahrens kündigte der Lebensmittelhändler Rewe an, 15 Standorte in ganz Deutschland übernehmen zu wollen. Wegen einer möglichen Wettbewerbsverzerrung musste das Bundeskartellamt das Ganze überprüfen. Nun gibt es grünes Licht.

Auch "Mein Real" in Haspe könnte von Rewe übernommen werden

Der "Mein Real"-Markt in Haspe gehört wohl zu den 15 Standorten, die Rewe übernehmen will. Ob es aber wirklich dazu kommt, ist noch offen. Das Ganze hängt wohl auch davon ab, ob sich Rewe mit den bisherigen Vermietern einigen kann.